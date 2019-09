Prop. W. A. van den Born doet intrede in hervormd Hei- en Boeicop

Prop. W. A. van den Born is zondagmorgen bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente van Hei- en Boeicop.

In de bevestigingsdienst ging voor ds. C. van Duijn, die preekte over 2 Tim. 1:6-7. Aan de handoplegging namen naast ds. van Duijn deel: ds. T. Jacobs, ds. M. C. van Pelt, ds. W. G. Teeuwissen, ds. E. van Wijk, ds. A. J. Zoutendijk en ouderling D. Bassa.

’s Middags deed ds. Van den Born intrede vanuit Jes. 55:2c en 3b. Hij werd toegesproken door burgemeester J. P. Lokker (Vijfheerenlanden), consulent ds. E. van der Poel en diaken R. Bikker.