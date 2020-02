Prop. A. Vonk Noordegraaf uit Veenendaal heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de hervormde gemeente te Uddel.

De proponent bedankte voor de hervormde gemeente te Randwijk.

De hervormde gemeente in Uddel is vacant sinds het vertrek van ds. A. Goedvree naar de hervormde gemeente van Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld, in september 2019.

