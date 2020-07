Prop. Van Wingerden neemt beroep aan naar oggiN Lienden

Prop. A. J. van Wingerden uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft het beroep aangenomen dat de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Lienden op hem had uitgebracht. Hij wordt lerend ouderling in de gemeente.

Prop. Van Wingerden bedankte voor de ruim dertig overige op hem uitgebrachte beroepen.

De oggiN in Lienden is sinds haar instituering in 1977 altijd vacant geweest.

Binnen het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland worden op dit moment zeven gemeenten gediend door een predikant en een door een lerend ouderling.