Prop. Van Wingerden doet intrede in oggiN Lienden

Prop. A. J. van Wingerden uit Hendrik-Ido-Ambacht is woensdagmiddag bevestigd als lerend ouderling in de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Lienden. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. R. Bakker uit Kinderdijk, die preekte over Psalm 23:4.

In de avonddienst deed lerend ouderling Van Wingerden intrede vanuit Filippenzen 1:23-24. Hij werd toegesproken door ds. Th. L. Zwartbol uit Urk namens het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, door ds. K. Hak namens de hervormde gemeente Lienden, door wethouder J. P. Neven namens de burgerlijke gemeente Buren en door ouderling J. M. Verwijs namens kerkenraad en gemeente.

De oud gereformeerde gemeente in Nederland te Lienden heeft sinds haar instituering in 1977 niet eerder een eigen voorganger gehad.