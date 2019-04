Prop. T. Beekman doet intrede in hervormd Tiendeveen-Nieuw-Balinge

Prop. T. Beekman uit Kloetinge is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Tiendeveen-Nieuw-Balinge. De dienst werd geleid door ds. P. D. Teeuw uit Moordrecht, die preekte over 2 Timotheüs 1:8a met als thema: ”Niet schamen voor het getuigenis van onze Heere”. Aan de handoplegging namen, naast ds. Teeuw, deel: ds. W. J. Bakker, ouderling A. Jansen, P. C. Bezemer, ds. J. C. de Groot, ds. D. Hoolwerf, ds. A. L. Molenaar, ds. J. A. A. Geerts en ds. M. Noorderijk.

In de middagdienst deed ds. Beekman intrede vanuit Handelingen 10:42-43. Aansluitend werd de predikant toegesproken door consulent ds. Bakker, ouderling M. Boone namens de hervormde gemeente Rehoboth te Yerseke, ds. Molenaar en ouderling van der Veen.