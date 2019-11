Prop. Budding neemt beroep aan naar hervormd Goudswaard

Prop. C. Budding uit Elspeet heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de hervormde gemeente in Goudswaard.

Dat liet hij zaterdagmiddag weten.

Prop. Budding bedankte voor het beroep van de hervormde gemeente te Uddel.

De hervormde gemeente in Goudswaard, in de Hoeksche Waard, was sinds het vertrek van ds. K. Hak, in april dit jaar, vacant.

