Prof. Yoo (Zuid-Korea) met emeritaat

Prof. dr. Hae-Moo Yoo, sinds 1991 hoogleraar dogmatiek aan het Korea Theological Seminary in Chon-Ahn (voorheen in Pusan), is vervroegd met emeritaat gegaan. Dat meldde zijn dochter, Hanna Blom-Yoo, donderdag.

Het seminarie is de predikantsopleiding van de Kosin Presbyterian Church in Korea, zusterkerk van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt sinds 1969. Yoo promoveerde in 1990 in Kampen op een proefschrift over de uitverkiezing. Hij was jarenlang lid van het Fraternal Committee van zijn kerkverband, en in die hoedanigheid bezocht hij verschillende keren de generale synodes van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zijn opvolger is dr. Jae-Youn Kim, die in 2008 in Kampen promoveerde op de triniteitsleer. Hij treedt in zijn ambt per 1 maart.