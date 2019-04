Prof. dr. W. H. Velema (CGK) overleden

Prof. dr. W. H. Velema, emeritus hoogleraar in de Christelijke Gereformeerde Kerken, is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Hij werd 89 jaar.

De wortels van Willem Hendrik Velema liggen in Friesland. Op 15 november 1929 werd hij in Drachten geboren, als zoon van ds. Hendrik Velema. Op 13 september 1953 werd kandidaat Velema tot predikant bevestigd in Eindhoven. In 1961 vertrok hij naar Leiden, vanwaar hij in 1966 werd benoemd tot hoogleraar aan de –toen nog– Theologische Hogeschool in Apeldoorn. In 1996 ging prof. Velema met emeritaat. Hij publiceerde op velerlei terrein.

Prof. Velema en zijn vrouw kregen drie zoons en drie dochters.

