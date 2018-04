Prof. dr. Stefan Paas benoemd tot directeur onderzoekscentrum TU Kampen

De Theologische Universiteit in Kampen (TUK) heeft Stefan Paas benoemd tot hoogleraar-directeur van een nieuw onderzoekscentrum: Church and Mission in the West. Dat maakt de TUK woensdag bekend.

In dit centrum werken missiologen en praktisch-theologen samen aan vragen die op kerken afkomen in de westerse wereld. Samen met dr. Hans Schaeffer gaat prof. Paas leiding geven aan het onderzoek.

Globalisering en migratie maken volgens prof. Paas de wereld kleiner en zorgen voor „verrassende en soms ook moeizame ontmoetingen” tussen culturen en religies. „Het westen heeft te maken met diepgaande secularisering en individualisering. Christenen en kerkelijke gemeenten reageren hier op verschillende manieren op. Naast geloofsverlies zijn er nieuwe, creatieve ontwikkelingen op het gebied van theologie, geloof en kerk-zijn.”

Het Center for Church and Mission in the West (CCMW) wil de verschillende reacties op veranderingen in maatschappij en samenleving analyseren met als doel bestaande en nieuwe praktijken van geloof en kerk-zijn te voeden, aldus Paas.

Het CCMW werkt samen met andere universiteiten en soortgelijke centra in binnen- en buitenland. Er wordt deskundigheid bijeengebracht en promovendi worden verbonden aan het centrum. Het CCMW wil komen tot „vernieuwende publicaties”, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar kerkelijke en missionaire praktijken.

Aan de Theologische Universiteit is het CCMW verbonden met eenjarige masteropleidingen op het gebied van missiologie en praktische theologie. Het CCMW werkt nauw samen met het in Zwolle gevestigde Praktijkcentrum, in het bijzonder waar het gaat om de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek en toerusting van de kerken.