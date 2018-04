Prof. dr. M. J. Paul: Geen ruimte voor openbaring bij evolutietheorie

„De evolutietheorie was de theorie die het mogelijk maakte zonder God te leven. De Bijbel leert echter dat de mens goed is gemaakt naar het beeld van God, maar heeft gezondigd en de verlossing door Jezus Christus nodig heeft.”

Dat zei prof. dr. M. J. Paul donderdagavond tijdens een bijeenkomst voor jongeren over de schepping in Amersfoort.

Uitgeverij De Banier en het Reformatorisch Dagblad hadden samen met de jongerenorganisaties HHJO, JBGG, LCJ en HJW de avond georganiseerd in een zaal van het Hoornbeeck College in Amersfoort. Tijdens de avond hield prof. Paul, hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, een referaat over zijn boek ”Waar komen wij vandaan? Waarom de Bijbel een betrouwbaar antwoord geeft”. Dit boek is een bewerking voor jongeren van het boek ”Oorspronkelijk”. De avond werd geleid door Wim Kranendonk, uitgever bij De Banier. Op de avond kwamen ongeveer 75 belangstellenden af.

God buiten wetenschap

Prof. Paul begon zijn lezing door te stellen dat de evolutietheorie eigenlijk God buiten de wetenschap wilde laten. „De vraag is wat natuurlijke processen zijn en hoe die processen natuurlijk zijn te verklaren. Daarbij is er geen ruimte voor openbaring. Willen wij de samenleving begrijpen, dan moet je iets weten van deze theorie, die doorwerkt op alle terreinen.”

Van belang is om een onderscheid te maken tussen de observerende wetenschap en de historische wetenschap, aldus prof. Paul. Bij de observerende wetenschap gaat het om herhaalbare gebeurtenissen, terwijl de historische wetenschap pogingen zijn om het verleden te reconstrueren. Als voorbeeld noemde prof. Paul een fles die in scherven ligt. „Hoe die fles kapot is gevallen weten we niet.”

Een manier om het verleden te reconstrueren is het creationisme, aldus prof. Paul. „Het is een feilbare wetenschap die de wetenschappelijke consequenties wil doordenken van het klassieke scheppingsgeloof.” Een andere benadering is intelligent design. Daarbij stelt men dat er een onherleidbare complexiteit van natuurkundige processen en organen is. „Er moet een ontwerper geweest zijn.”

Leeswijzen

Er zijn verschillende leeswijzen van Genesis 1-3. De klassieke leeswijze is een jonge aarde en schepping in zes dagen. Een leeswijze die veel aanhangers kent vandaag de dag is de kadertheorie. Daarbij is het scheppingsverhaal bedacht door de Israëlieten en omdat zij de sabbat hielden, hebben zij dit verwerkt in Genesis en zo kwam men tot een scheppingsweek.

Prof. Paul betoogde dat er geen onderscheid is tussen de „oergeschiedenis” in Genesis 1-11 en de „gewone geschiedenis” vanaf Genesis 12. „Het is dezelfde historische vertelwijze.”

De schepping was goed, zelfs zeer goed, aldus prof. Paul. „Bij de evolutietheorie is er wreedheid, lijden, ziekte, dood en uitsterven.” Onjuist is dat er met goed een natuurlijk evenwicht wordt bedoeld. „Er is een radicale verandering op de aarde gekomen door de vervloeking in Genesis 3.” In het Nieuwe Testament worden de eerste hoofdstukken concreet heel historisch opgevat, zo stelde prof. Paul. Naar aanleiding daarvan haalde de hoogleraar Markus 10:6 aan. In dat Schriftgedeelte staat dat God vanaf het begin van de schepping de mens als man en vrouw gemaakt heeft. „Niet na miljoenen jaren.”

Christus

Belangrijk is dat Christus betrokken is bij de schepping. „Christus spreekt de armen en zwakken zalig. Het wrede evolutiemodel is hiermee geheel in tegenspraak. De christelijke ethiek staat haaks op het evolutiemechanisme. Het zwakke wordt verzorgd in plaats van verstoten.” Bij de theïstische evolutietheorie wil men van twee walletjes eten, aldus prof. Paul. „Als men zich gaat verdiepen in de evolutietheorie of in de Bijbeluitleg van Genesis 1-3 komt men tot de ontdekking dat deze twee elkaar niet verdragen.”

Later vandaag plaatsen we twee video’s van de avond op RD.nl.

„Houding van verwondering”

Ds. D. Breure, hervormd predikant te Waarder, sprak een appelwoord. Hij verving ds. W. A. Zondag. Ds. Breure stond stil bij Genesis 1:1: „In den beginne schiep God.” Ds. Breure: „Het leven is te danken aan God, Hij heeft alles geschapen. Daarom past een houding van verwondering. Heel de schepping is een oproep tot de mens om de Heere te loven.” Door onze zonde is de schepping geworden als een bekrast schilderij. „Een kenner van God ziet daar doorheen dat het een kunstwerk is van God.”

Scheppen geeft aan dat God iets wonderbaarlijks doet, iets ineens kan maken, aldus ds. Breure. „Dat is niet beperkt tot de scheppingsdagen. Ook vandaag schept God. Hij schept het wonder van nieuw leven. Een nieuwe mens in Christus. Als je zonder Hem leeft, schept God ineens het oordeel.”

God roept ons ter verantwoording, aldus ds. Breure. „Als wij alles gebruiken wat God geeft in Zijn schepping, maar wij geven Hem geen lof en dank, zal Hij ons dan niet ter verantwoording roepen? Als je echt gelooft dat God je Schepper is, dan kun je pas rusten als je mag weten dat Jezus je Borg is.”