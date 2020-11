Prof. dr. Jochem Douma (88) overleden

Prof. dr. J. Douma, emeritus hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen, is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden.

Jochem Douma werd geboren op 23 november 1931 in Stadskanaal. Hij studeerde theologie in Kampen en in Amsterdam. In 1961 werd hij predikant van de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Rijnsburg. In 1968 vertrok hij naar Brunssum-Treebeek en van 1970 tot zijn emeritaat in 1997 was hij hoogleraar ethiek aan de Theologische Hogeschool (later Universiteit) te Kampen. Van 1993 tot 1998 was prof. Douma ook bijzonder hoogleraar medische ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In 1966 promoveerde hij op een dissertatie over de betekenis van de algemene genade in het theologisch denken van de theologen Abraham Kuyper, Klaas Schilder en Johannes Calvijn. In de decennia die volgden publiceerde dr. Douma over vrijwel alle ethische dilemma’s. De gereformeerde ethicus kreeg brede bekendheid door zijn voorzitterschap bij de VBOK, en door zijn pogingen om na de polio-uitbraken van 1978 en 1992 de visie op vaccinatie binnen de gereformeerde gezindte te beïnvloeden. Beide keren op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van volksgezondheid. De eerste keer deed hij dat samen met zijn Apeldoornse collega prof. dr. W. H. Velema. De tweede keer trok hij op met ds. A. Moerkerken (Gereformeerde Gemeenten) en de rooms-katholieke hoogleraar P. F. Maas.

Na zijn afscheid van de Theologische Universiteit Kampen, in 1997, ontpopte prof. Douma zich als Bijbeluitlegger. Hij schreef een serie boekjes over het Oude Testament voor een Bijbelcursus die hij gaf, samen met ds. Adrian Verbree. Daarna publiceerde hij een vierdelige serie over de Psalmen. Zijn orthodox-oecumenische gezindheid kwam tot uitdrukking in de vele internationale kerkelijke contacten die hij na zijn emeritaat bleef onderhouden. In 2006 verleende de theologische academie in het Hongaarse Sárospatak hem een eredoctoraat.

In 2014 nam de emeritus hoogleraar afscheid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), vanwege de ontwikkelingen in dit kerkverband. Prof. Douma en zijn echtgenote sloten zich aan bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), een afsplitsing van de GKV. De emeritus hoogleraar tekende de redenen voor zijn vertrek op in een 95 pagina’s tellend boekwerk, onder de titel ”Afscheid van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)”.

Zie ook:

Het bewogen leven van dr. Jochem Douma, RD.nl (15-04-2019)

Prof. Douma over vertrek uit GKV: Velen zien mij niet als een gefrustreerd mens, RD.nl (15-11-2014)

Prof. Douma lijdt aan de kerk, RD.nl (23-11-2011)