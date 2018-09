Predikant in Colombia vermoord

De Colombiaanse predikant Elfren Martinez Perez (55) is vorige week vlak voor zijn woning in Antioquia vermoord door een illegale paramilitaire groep.

Ds. Perez was leider van de Nueva Filadelfia Church, die onderdeel is van de Association of Evangelical Churches of the Caribbean (AIEC), een van de grootste kerken in het noorden van Colombia. De predikant weigerde hulp van gewapende bendeleden om zijn dorp te beschermen.

Ds. Perez laat een vrouw en vijf kinderen achter. Ze zijn inmiddels het dorp ontvlucht uit angst voor hun veiligheid. In de afgelopen vijftig jaar zijn al honderden kerkleiders het slachtoffer geworden van geweld door rivaliserende gewapende groepen.