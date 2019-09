Polyglot Arie Pellegrom (68) overleden

Arie Pellegrom uit Houten, die als tolk en vertaler veel betekende voor christelijke organisaties, is onverwacht overleden.

Stichting Friedensstimme meldde zijn overlijden woensdagmorgen op Twitter. Wanneer Pellegrom overleed, is tot nu toe niet bekend. De vertaler was vanaf de oprichting van Friedensstimme veelvuldig bij de werkzaamheden van de stichting betrokken. Daarnaast was hij werkzaam voor de Vergadering van Gelovigen, waarvan hij samen met zijn vrouw lid was, en voor allerlei andere organisaties zoals Christenen voor Israël, Kom over en Help, Open Doors, Dorcas en OostEuropa Zending. Pellegrom was een polyglot: hij beheerste zestien talen, waarvan een deel op hoog niveau.