Politie Panama vindt graf na inval bij sekte

De Panamese autoriteiten hebben een graf aangetroffen met de lichamen van zes kinderen en een zwangere vrouw.

Dat gebeurde een dag nadat een inval was gedaan bij een sekte in het afgelegen gebied Ngöbe-Buglé.

De kinderen in het graf zouden tussen de één en zeventien jaar oud zijn geweest. De dode vrouw, die tussen de vier en zes maanden zwanger was, is volgens de autoriteiten de moeder van vijf van die jonge slachtoffers.

De autoriteiten hadden woensdag melding gemaakt van de redding van vijftien mensen bij de sekte, die volgens onderzoekers Het Nieuwe Licht van God heet. De politie zegt dat is geprobeerd de slachtoffers te indoctrineren. Tien vermeende sekteleden zijn opgepakt. Het gaat volgens een ingewijde onder meer om de vader van de zwangere vrouw in het graf.