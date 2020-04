Platform roept kerken op tot landelijke collecte voor coronahulp

Platform ”Niet Alleen” roept kerken in het hele land op om zondag 10 mei een collecte te houden voor hulp in de coronacrisis. Kerken kunnen zelf een hierbij passend doel kiezen.

De landelijke collecte is bedoeld om goede doelen en projecten op het gebied van coronahulp te ondersteunen, zowel in Nederland als in het buitenland. „Het zou mooi zijn als de kerk in haar volle breedte opstaat om zich gezamenlijk in te zetten voor mensen in nood”, zegt Tiemen Westerduin, initiatiefnemer van ”Niet Alleen”. Het hulpplatform is een initiatief van een groot aantal christelijke organisaties waarbij lokale hulpvragers en -aanbieders met elkaar in contact worden gebracht.

Volgens Westerduin geven kerken met een gezamenlijke collecte een „krachtig signaal” af naar de samenleving. „Het is de taak van een kerk om hulp te verlenen; daarmee kunnen we als christenen inspireren.”

Elke gemeente mag zelf weten waar de opbrengst van de collecte aan wordt besteed. Het geld kan naar een lokaal initiatief gaan, of naar een (buitenlandse) hulporganisatie. „Een diaconie zou de opbrengst bijvoorbeeld aan het deputaatschap voor hulpverlening van de kerk kunnen geven.”

Eenzaamheid

De SGP steunt de actie van het platform. Fractievoorzitter Kees van der Staaij: „In deze bijzondere tijden van nood is het belangrijk om elkaar te helpen. In eigen land zijn velen geraakt door de crisis, maar in landen waar geen goede zorg of geen eten is, zijn de gevolgen vaak nog indringender. Het is hartverwarmend dat er zoveel initiatieven zijn om onze naasten te ondersteunen.”

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, beveelt de landelijke collecte „van harte” aan. „Via deze inzameling kunnen we ons hart laten spreken, het Evangelie handen en voeten geven en in deze crisis de meest kwetsbare mensen laten weten dat ze niet alleen zijn.”

Ook het CDA schaart zich achter de actie. „Het is mooi en belangrijk om te zien dat in tijden van nood kerken de handen ineenslaan om mensen te helpen en samen eenzaamheid te bestrijden. De positieve kracht in onze samenleving blijkt telkens heel groot te zijn”, zegt fractievoorzitter Pieter Heerma.

Noodhulp

Het deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten noemt de oproep van ”Niet Alleen” een goed initiatief. „Zo’n collecte is warm aan te bevelen”, zegt Jan Drost, algemeen secretaris van het deputaatschap. „Het lijkt me mooi om met verschillende kerken aandacht te vragen voor noodhulp.”

Het deputaatschap heeft al van een aantal gemeenten bijdragen gehad voor hulp in de coronacrisis. Dat geld gaat onder andere naar projecten in Pakistan, waar veel dagloners hun baan zijn verloren, en de Dominicaanse Republiek, voor medicijnen en voedsel in de achterstandswijken. „We willen de binnenlandse problemen niet bagatelliseren, maar het is belangrijk om acute problemen als honger in het buitenland onder ogen te zien.”

Naast de buitenlandse projecten ondersteunt Bijzondere Noden de eigen gemeenten. „Ook in onze kerken worden mensen financieel getroffen. Als een hulpvraag de kracht van een diaconie te boven gaat, kan ze contact met ons opnemen.”