Platform Machsèh bezint zich op pastoraat en demonische invloed

Wanneer Jezus en het kruis centraal staan, worden levens diepgaand veranderd. Dat zei dr. G. C. Vreugdenhil woensdag in Woudenberg tijdens een toerustingsavond die in het teken stond van pastoraat en demonische beïnvloeding. „Tekenen van bevrijding en genezing zullen dan volgen.”

Machsèh, kennisplatform voor bezinning en toerusting over heling en vernieuwing voor predikanten, kerkelijk werkers en andere ambtsdragers, had de toerustingsavond georganiseerd in Kerkelijk Centrum Eben-Haëzer in Woudenberg. Het thema van de avond was: ”Pastoraat en demonische beïnvloeding”. De bijeenkomst werd door ongeveer 25 ambtsdragers en kerkelijk werkers bijgewoond.

Het platform constateert dat er in de kring van kerkelijke gemeenten die tot de Gereformeerde Bond worden gerekend, in toenemende mate behoefte is aan bezinning en toerusting op het terrein van heling, genezing, ziekenzalving en specifieke vormen van pastoraat.

Paulus

Ds. G. van Goch, predikant van de hervormde gemeente in Scherpenzeel, opende de avond. Daarna hield dr. G. C. Vreugdenhil, predikant van de hervormde gemeente in Gouda, een Bijbelstudie over 1 Korinthe 2:4. Daarin richtte hij zich op de woorden: „Met betoon van Geest en kracht.”

Volgens de predikant was Paulus, toen hij naar Korinthe ging, ervan overtuigd dat hij bij het hart van de zaak moest beginnen. „Paulus heeft geen ander verlangen dan Christus te kennen en bekend te maken.”

Voorafgaand aan zijn bezoek aan Korinthe is Paulus in Athene geweest, zo schetste de predikant. Die twee steden lagen op kleine afstand van elkaar. Ze waren de grootste centra van kennis en wetenschap in die tijd. Op de Areopagus in Athene krijgt Paulus geen kans om het over Jezus en het kruis te hebben. De apostel probeert aansluiting te zoeken door hun filosofen en dichter te citeren. „Zodra Paulus het over de kern van het christelijk geloof wil hebben, wordt hij afgekapt.”

Toch was het optreden van Paulus op de Areopagus volgens dr. Vreugdenhil geen mislukking. „God gaf dat er mensen tot geloof kwamen.” Door zijn ervaring in Athene is Paulus ervan overtuigd dat hij in Korinthe bij het hart van de zaak moet beginnen, zo stelt dr. Vreugdenhil. „Het brandpunt is Jezus en Zijn kruis. Die boodschap heeft effect gehad. Daarop wijst de zinsnede in het betonen van Geest en kracht.”

Doordat de Geest wonderen werkte in de gemeente van Korinthe, krijgt de prediking van Paulus kracht en dynamiek, aldus ds. Vreugdenhil. „Het zijn de wonderen en teken die het zichtbare bewijs vormden van de waarheid van wat Paulus verkondigde en onderwees.”

Handvatten

Tijdens de avond werd ook een specifieke casus behandeld door dr. Vreugdenhil, waarna ds. F. J. K. van Santen, predikant van de hervormde gemeente in Kampen, enkele handvatten meegaf voor pastoraal handelen rond demonische beïnvloeding. Als eerste handvat stelde ds. Van Santen dat het belangrijk is om een veilige ruimte met de pastorant op te zoeken en met meerdere personen het gesprek met de pastorant aan te gaan. „Voer het gesprek niet in een yogacentrum maar in een consistorie of in de studeerkamer van een predikant.”

Gebed

Het is volgens ds. Van Santen belangrijk dat er met de pastorant hardop wordt gebeden en dat het gesprek onder Gods gezag en de leiding van de Heilige Geest wordt aangegaan. Eveneens is het in de ogen van ds. Van Santen van belang dat de pastorant tot een eigen schuldbelijdenis komt tijdens het eerste gesprek na de diagnosestelling. „Hierbij kan het helpen om hardop een zondaarsgebed uit te spreken.”

Bij een tweede ontmoeting met de pastorant kan er een bevrijdingsgebed worden uitgesproken. Dan is het belangrijk om de onreine geest te bestraffen en te binden in Jezus’ Naam en in de kracht van de Heilige Geest. Daarbij is het van belang of de pastorant wel of niet wedergeboren is. „Als het huis van de pastorant wordt leeggemaakt en de pastorant niet staat op het fundament van Jezus Christus, dan is dat een probleem. God moet met Zijn Geest het hart van de pastorant vullen.”