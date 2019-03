Petrus Datheen Stichting beëindigt werkzaamheden

De Petrus Datheen Stichting is opgeheven. Dat meldt de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in het jongste nummer van het blad StandVastig.

De stichting ”Petrus Datheen” werd op 19 juli 1973 opgericht „tot instandhouding en bevordering van Datheens Psalmberijming.” Het was de datum waarop in 1773 een nieuwe psalmberijming, de zogeheten Statenberijming, werd aangeboden aan de Staten-Generaal. Deze moest de destijds al twee eeuwen functionerende Datheenberijming vervangen.

De stichting had onder meer tot doel de psalmberijming van Datheen opnieuw in het kerkelijke leven in te voeren. Zij belegde vooral zangavonden waarop uit de berijming van Datheen werd gezongen. In 2003 gaf de stichting een Frans psalmboek uit.

De bestuur heeft het positieve saldo van 12.000 euro van de stichting gedoneerd aan de GBS. Het geld wordt besteed aan een herdruk van de grote zakbijbel met psalmen van Datheen.

