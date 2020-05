Petitie voor ds. Latzel ruim 14.000 keer ondertekend

Meer dan 14.000 mensen hebben inmiddels een petitie ondertekend waarin zij hun solidariteit betuigen met ds. Olaf Latzel, predikant van de Sint-Martinikerk in Bremen.

Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea dinsdag.

De ondertekenaars roepen de Evangelische Kerk van Bremen (BEK), waaronder ds. Latzel valt, op geen disciplinaire maatregelen tegen hem te treffen. De conservatieve predikant ligt onder vuur vanwege –vermeende– uitspraken over homoseksualiteit. Donderdag vergadert de leiding van de BEK opnieuw over de zaak. Vorige week bleek al dat van „voorlopige schorsing” geen sprake kan zijn. Denkbaar is wel een „berisping.”

De petitie, een initiatief van theologiestudent Jonas Eberhardt uit Bergneustadt, ging op 2 mei van start en loopt nog zeven weken. Eberhardt heeft de leiding van de BEK van de tussenstand op de hoogte gesteld. Vanuit Nederland tekenden zo’n 200 mensen de petitie.

De student aan de Biblisch-Theologische Akademie des Forums Wiedenest in Bergneustadt wijst erop dat de grondslag van de Bremer Evangelische Kerk geloofs-, gewetens- en leervrijheid garandeert. Zou de BEK maatregelen treffen tegen ds. Latzel om zijn „ongelukkige woordkeus”, dan zou zij zich daarmee als „intolerant openbaren” en in strijd komen met haar eigen grondslag.

Intussen heeft ook de raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland, dr. Heinrich Bedford-Strohm, zich kritisch uitgesproken over ds. Latzel. Tegenover Der Spiegel verklaarde hij: „De uitspraken van Olaf Latzel zijn onverdraaglijk.” Jezus zou een „radicale naastenliefde” voorstaan: „precies het tegendeel van de intolerantie die uit de woorden van Olaf Latzel spreekt.”

