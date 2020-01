Persdienst Vaticaan: 29 zendelingen omgebracht in 2019

Wereldwijd zijn in 2019 29 rooms-katholieke zendelingen om het leven gebracht.

Dat meldde het persbureau van het Vaticaan, Fides, eind vorig jaar in een rapport. De slachtoffers zijn priesters, andere geestelijken en leken.

In Afrika vielen met veertien personen de meeste slachtoffers: twaalf priesters, een monnik en een leek. In Amerika werden zes priesters omgebracht, een diaken, een monnik en vier leken. In Azië was een leek dodelijk slachtoffer van geweld, in Europa werd een non omgebracht.

In 2018 werden volgens de persdienst veertig rooms-katholieke zendelingen om het leven gebracht. Cijfers van omgebrachte zendelingen uit andere denominaties zijn niet bekend.