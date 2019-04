Paulus als lichtend voorbeeld bij zending en evangelisatie

De heilige ijver van Paulus voor Gods eer en de verkondiging van het goede nieuws is een spiegel voor de dienaren van het Woord vandaag.

Op de derde dag van de conferentie van Banner of Truth vervolgt Lindsay Brown zijn tweeluik over de Heilige Geest in relatie tot zending en evangelisatie. Aan de hand van Handelingen 17 laat hij zien hoe Paulus in grote steden het Evangelie verkondigde. Paulus heeft zich verdiept in de cultuur en zoekt daarna de mensen op. Hij kiest hierbij de dialoog en laat daarmee zien dat hij geïnteresseerd is in de mens als zodanig. Brown benoemt hierbij een tegenovergesteld voorbeeld: het zogenaamde ”rabbithole-christianity”, een teruggetrokken christenheid die door angst geregeerd wordt en liever als een konijn wegkruipt in een hol dan dat zij gelegenheden zoekt om ongelovigen op te zoeken. Dat terugtrekken is niet conform de wijze waarop Paulus het Evangelie verkondigde.

In zijn tweede lezing over Romeinen 8 gaat Edward Donnelly in op de vraag hoe het lijden van deze tegenwoordige tijd zich verhoudt tot de toekomstige heerlijkheid. Het lijden wordt in Romeinen 8 vergeleken met geboorteweeën. Die zijn geen reden tot droefheid, maar tot vreugde. Vervolgens merkt hij op dat het zuchten van Gods kinderen voorbode is van de hoop op de heerlijkheid. Ten derde stelt Donnelli dat de Heilige Geest de hoop voedt op wat we niet zien. Deze hoop maakt geduldig in het lijden. Als laatste punt laat hij vanuit Romeinen 8 zien dat de Geest in en vóór de kinderen van God zucht. Ons zuchten in en om het lijden is daarom niet zonder zin. Alle dingen zullen meewerken ten goede.

’s Avonds houdt Derek Thomas de laatste lezing in een serie van drie. In zijn lezing met als titel ”De Heilige Geest en het christelijke leven” focust Thomas vooral op Efeze 3. In de weerbarstige werkelijkheid van het leven van een dienaar is tegenslag, ontmoediging en zonde realiteit. Ook depressiviteit en wanhoop kunnen voorkomen in hun leven. Het is daarom nodig om innerlijk versterkt te worden. Dat vindt plaats wanneer de Heilige Geest een gelovige nauwer verbindt aan Jezus Christus. De nabijheid van Christus kan troosten in de meest benauwende omstandigheden.

Ds. A. A. F. van de Weg, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Apeldoorn, bezoekt dezer dagen met een delegatie Nederlandse predikanten de conferentie van Banner of Truth in het Britse Yarnfield. De lezingen van de conferentie worden rechtstreeks uitgezonden op rd.nl/banner.