Pakistaan Mian Saqib Nisar is onafhankelijke opperrechter met lef

Met de moedige vrijspraak van Asia Bibi zet de Pakistaanse opperrechter Mian Saqib Nisar zijn leven op het spel. Terwijl hij over drie maanden met pensioen kan gaan.

Nisar is de voorzitter van Pakistans hoogste rechtscollege. Met zijn collega-opperrechters Asif Saeed Khan Khosa en Mazhar Alam Kan Miankhel besloot hij in een knap geformuleerd, maar gewaagd vonnis de terdoodveroordeelde christen Asia Bibi vrij te spreken. Het kan het sluitstuk zijn van een glanzende carrière – als tegenstanders hem niet voor die tijd het zwijgen opleggen.

Extremistische moslims dreigden de 64-jarige Nisar te vermoorden als hij Bibi zou vrijlaten. De radicale imam Hussain Rizvi drong zelfs openlijk aan op de liquidatie van de drie opperrechters.

Dat dreigement zal Nisar serieus nemen, want in 2011 boekte Rizvi succes met zijn oproep om Salman Taseer, de gouverneur van Punjab, uit de weg te ruimen voor diens steun aan Bibi. Ook zat Rizvi achter de massaprotesten in augustus tegen Wilders’ cartoonwedstrijd, die uiteindelijk werd afgelast.

Nisar zit nog maar net op de hoogste rechterlijke post in Pakistan. Op 31 december 2016 werd hij aangesteld als hoofdrechter bij de Hoge Raad, waarvan hij sinds 2010 deel uitmaakte. Daarvoor was hij rechter bij het hooggerechtshof in Lahore. Nisar gaat op 17 januari volgend jaar, de dag voordat hij 65 wordt, met pensioen.

Als opperrechter krijgt Nisar regelmatig kritiek te verduren op zijn ‘juridisch activisme’ rond mensenrechten en zijn bemoeienis met de politiek.

In juli vorig jaar dwong hij premier Nawaz Sharif zijn ambt neer te leggen, na onthullingen in de Panama Papers over witwassen en corruptie door de Pakistaanse regering.

Nisar neemt geen blad voor de mond. In september hekelde hij de slechte gezondheidszorg in Pakistan in harde bewoordingen. „Ziekenhuizen plunderen hun patiënten onder het mom van behandeling. Niet alleen de rijken hebben recht op zorg.”

Vorige week, tijdens een sportgala voor vrouwenvoetbal, stak Nisar de achtergestelde vrouwen in Pakistan een hart onder de riem. „Denk nooit dat je minder bent dan mannen”, zo hield hij hun voor.

Nek uitsteken

Nisar durft zijn nek uit te steken voor religieuze minderheden. Zo reageerde hij boos op gedwongen bekeringen bij de Kalash, de kleinste godsdienstige groepering in Pakistan, die hun geloof uitoefenen door muziek en dans en een eigen taal hebben. „Dat is hun grondrecht”, aldus Nisar.

Met zijn stellingnames oogst Nisar respect, maar ook verguizing is zijn deel. Op Facebook houden bewonderaars een fanpagina bij voor 33.000 volgers. De opperrechter zelf heeft weinig met sociale media. Hij plaatste in maart 2017 vier berichtjes op Twitter en volgt slechts één instantie: Radio Pakistan.

Nisar is het ambt van rechter waardig, meent mensenrechtenactivist Kashif Nawab uit de stad Lahore. „Een rechter moet oordelen zonder enige discriminatie, op basis van bewijzen, getuigenissen en argumenten van beide partijen en los van zijn eigen geloofsopvatting. Ik waardeer Nisar, omdat hij beslist heeft in het voordeel van Asia Bibi vanwege de valse verklaringen, onbevredigende getuigenissen en zwakke argumenten. Dat is de echte rol van een echte rechter.”

De Pakistaanse christin Asia Bibi heeft de gevangenis verlaten. Dat meldde haar broer James Masih donderdag. Bibi is ondergebracht op een veilige plek. De Pakistaanse autoriteiten onderzoeken of Bibi en haar familie in een ander land ondergebracht kunnen worden. In Pakistan lopen ze te veel risico’s.