Paaslied voor coronatijd

Een Engelstalig lied over Pasen in coronatijd is inmiddels in het Nederlands vertaald. De Christelijke Gereformeerde Kerken tippen het gezang op hun website.

Het gaat om het lied ”This Easter Celebration”, dat de Amerikaanse methodistenpredikant en liedschrijfster Carolyn Winfrey Gillette onlangs maakte met het oog op deze vreemde Pasen van 2020.

Het lied, dat vijf strofen telt, is in het Nederlands vertaald door lieddichter, componist en predikant ds. Gert Landman. Hij maakte ervan: ”Dit is een vreemde Pasen”.

Paaslied in Coronatijd by RD on Scribd



Het lied is te zingen op de melodie uit Wales bij het gezang ”Soms groet een licht van vreugde” (Liedboek voor de kerken 448) of op de melodie van ”De ware kerk des Heren” (Liedboek voor de kerken 303).

Het lied verwoordt dat er tijdens deze Pasen geen zingende gemeente is, „geen hartverrukkend koor”, geen kerk vol mensen waar de blijdschap van afstraalt; maar dat desondanks „het nieuws van Pasen” ook nu waar wordt.

