Oudsten Willow Creek: Teveel achter Hybels blijven staan

Het team van oudsten van de Willow Creekgemeente in het Amerikaanse South Barrington heeft zich ervoor verontschuldigd dat het de afgelopen tijd teveel achter Bill Hybels is blijven staan. Hybels, oprichter van de megakerk nabij Chicago, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

Bill Hybels (66), die ook in Nederland bekendheid geniet door onder andere zijn leiderschapsconferenties, ging in april met vervroegd pensioen. Even daarvoor hadden meerdere vrouwelijke gemeenteleden en (voormalige) medewerkers aangegeven dat zij te maken hadden gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag van zijn kant. Het zou zijn gegaan om „suggestieve opmerkingen, lange omarmingen, een ongewenste kus en uitnodigingen op zijn hotelkamer”, aldus destijds de Chicago Tribune. Onder de vrouwen bevindt zich een voormalig predikante van Willow Creek, Nancy Ortberg.

Hybels, jarenlang hoofdvoorganger van de gemeente, wees de beschuldigingen van de hand als „misleidend en in sommige gevallen compleet onjuist.” Wel erkende hij dat hij zich „te vaak” in omstandigheden had begeven „waarvan het wijzer was geweest die te vermijden. Ik was naïef over de dynamiek die zulke situaties zouden creëren. Ik beloof mijzelf nooit meer in zulke situaties te begeven.”

Excuses

Aanvankelijk stelde het team van oudsten zich volledig achter Hybels op. In de achterliggende weken heeft het echter „topprioriteit” gegeven aan het verder onderzoeken van de beschuldigingen, schrijft het team in een afgelopen week gepubliceerde verklaring. „We hebben met verschillende vrouwen gesproken en zijn diep bedroefd over de ervaringen die zij met ons delen. We geloven dat we deze vrouwen enige verontschuldigingen verschuldigd zijn. De toon van onze eerste reactie was er teveel een waarin de nadruk lag op het verdedigen van Bill, waarbij sommige vrouwen in een niet-fair en negatief daglicht werden gesteld. Onze excuses daarvoor. In eerste instantie werd gesteld dat de verhalen allemaal leugens waren en de betrokken individuen een complot tegen Bill smeedden. We verontschuldigen ons voor deze verklaringen. We geloven niet dat de verhalen allemaal leugens waren of dat alle mensen tegen hem samenspanden. Het vraagt voor een vrouw moed om een dergelijke stap te nemen en haar verhaal te delen, en wij doen er alles aan om respectvol te luisteren.”

Ongepast

Naar aanleiding van de gesprekken die het team tot nu toe voerde, komt het tot de conclusie dat „ten minste enkele van de keuzes die Bill maakte, ongepast waren. Wij betreuren het dat deze situatie voor veel mensen moeilijk is. Wat de oudsten betreft, in zowel verleden als heden: we zien nu in dat hoewel we tal van voorzorgsmaatregelen hadden getroffen, we de situatie waarin we nu zijn terechtgekomen niet hebben kunnen voorkomen. Dat spijt ons, en we bezien momenteel hoe we in de toekomst aanvullende veiligheidsmaatregelen kunnen treffen.”

Het oudstenteam belooft verder dat het voorlopig elke woensdag met een „update” wil komen. Van eventuele maatregelen tegen Hybels –als die nog mogelijk zijn– rept de verklaring niet, al lijkt het team die ook niet uit te sluiten: „We zullen doorgaan met het nederig aanbieden van excuses en als dat op zijn plaats is het accepteren van onze verantwoordelijkheden, zowel persoonlijk als in het openbaar. We zullen stappen blijven nemen om begrip te kweken en relaties te herstellen. We zullen Bill ook pastoraal blijven begeleiden en nauw met het bestuur van Willow Creek blijven samenwerken om samen met hem de juiste volgende stappen te nemen. We weten dat we hierbij deskundigheid van buitenaf nodig hebben, en hebben al contact gezocht met verschillende externe experts.”

Bill Hybels richtte Willow Creek Community Church in 1975 op. De gemeente zet sterk in op buitenkerkelijken. Wekelijks bezoeken zo’n 25.000 mensen de diensten in South Barrington en zeven satellietlocaties. Wereldwijd zouden zo’n 10.000 gemeenten tot het internationale Willow Creeknetwerk behoren, aldus de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea vorige week.

Hybels is sinds 1974 getrouwd met Lynne. Het echtpaar heeft twee volwassen kinderen.

Hybels maakte in mei 2012 al bekend dat hij dit jaar met pensioen zou gaan. In oktober zou het zover zijn. In april maakte hij echter bekend dat hij per direct zou terugtreden. Aanleiding vormden de onthullingen door de Chicago Tribune, nog geen maand daarvoor.

Paige Patterson

In de Verenigde Staten loopt op dit moment ook een petitie tegen Paige Patterson, een invloedrijk leider van de Zuidelijke Baptisten. Hij wordt beschuldigd van een „on-Bijbelse visie op gezag, vrouwelijkheid en seksualiteit.” Zo zou de president van Southwestern Baptist Theological Seminary (SWBTS) in 2014 in een preek onwelvoeglijke opmerkingen hebben gemaakt over een 16-jarig meisje, en vaker ongepaste uitlatingen hebben gedaan. Patterson verontschuldigde zich afgelopen week voor zijn uitingen. Op 22 mei komt het SWBTS-bestuur in een extra vergadering bijeen om onder meer over deze kwestie door te spreken. Van diverse kanten wordt Pattersons aftreden geëist. Anderen blijven hem echter steunen.

