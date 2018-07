Aan de Benedendorpseweg in Oosterbeek, vlak bij de Rijn, staat de Oude Kerk. Het bedehuis is zo’n duizend jaar oud. Het is daarmee het oudste kerkgebouw van de Protestantse Kerk in Nederland. Tijdens de Slag om Arnhem in 1944 is er in de omgeving zwaar gevochten. Sindsdien is de Oude Kerk een ontmoetingsplek voor veteranen.

zomerserie Oudste kerkgebouwen

Dit is het tweede deel van een fotoserie van de oudste, nog in gebruik zijnde kerkgebouwen per kerkelijke denominatie. Dinsdag 24 juli deel 3.