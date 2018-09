Orthodoxen de tweede grootste kerkgemeenschap in Oostenrijk

Leden van oosters-orthodoxe kerken vormen de tweede grootste kerkgemeenschap in Oostenrijk. Dat meldde de Duitse rooms-katholieke nieuwsdienst Katholische Nachrichten-Agentur vorige week.

De afgelopen drie jaar was er een sterke stijging van het aantal oosters-orthodoxen in Oostenrijk door migratie uit Oost-Europa, met name uit Roemeniƫ.

Er wonen inmiddels tussen de 750.000 en 800.000 oosters-orthodoxen in Oostenrijk.

Met ongeveer 5,1 miljoen leden blijft de Rooms-Katholieke Kerk de grootste religieuze gemeenschap in het land.

In Oostenrijk wonen naar schatting 700.000 moslims en 290.000 protestanten.