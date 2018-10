Oprichter Shlomo Hizak van Jeruzalem Bijbel Centrum overleden

Shlomo Hizak, oprichter van het Jeruzalem Bijbel Centrum, is dinsdag overleden.

Dat meldt woordvoerster Betty Jansen van de stichting Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek donderdag.

Shlomo Chai Hizak werd geboren in Jeruzalem op 7 januari 1941. Hij volgde een landbouwopleiding, waarna hij ging werken bij de Israëlische politie. Daarna had hij verschillende functies in de internationale handel.

Hizak startte in 1962 met het verspreiden van Bijbels onder Palestijnen. In 1983 verhuisde het door hem opgerichte Bijbelcentrum naar Jeruzalem en kreeg het de naam Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jeruzalem. Het centrum in Jeruzalem wordt ook wel het AMI-centrum genoemd. Het is een ontmoetingsplaats voor Joden, christenen en nieuwe immigranten. De Nederlandse stichting die het werk ondersteunt, is gevestigd in Nijkerk.

Volgens Jansen was Hizak al geruime tijd ziek.

