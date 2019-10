Opnieuw drie kerken in Algerije gesloten

De Algerijnse politie heeft woensdag de Light Church in Tizi Ouzou in het noorden van Algerije gesloten. Kerkgangers moesten het gebouw verlaten. Wie tegenstand bood, werd met geweld verwijderd.

Eerder die week sloot de overheid de Full Gospel Church, eveneens in Tizi Ouzou en de Life Church in Makouda. In 2019 zijn tot nu toe acht kerken gesloten. De sluitingen zijn gebaseerd op een wet uit 2006 die de islam tot staatsgodsdienst maakte. Sinds 2017 worden er stelselmatig kerken gesloten in het islamitische land.