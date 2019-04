„Oostenrijkse protestanten, ga op Goede Vrijdag naar de kerk”

„Protestanten in Oostenrijk, ga op Goede Vrijdag massaal naar de kerk en laat zien hoe belangrijk deze dag voor u is.”

Die oproep doet bisschop Michael Bünker van de (lutherse) Evangelische Kerk A. B. in Oostenrijk in een commentaar dat hij schreef voor de Duitse nieuwsdienst Idea. Bünker reageert ermee op de recente uitspraak van het Europees Hof in Straatsburg dat de wettelijke regeling rond Goede Vrijdag die sinds 1950 in Oostenrijk geldt, discriminerend is voor niet-christenen. De Evangelische Kerk beraadt zich op juridische stappen.