Ontheiliging zondag is geen reden tot nietsdoen

De ontheiliging van de dag des Heeren gaat maar door, onder meer door de koopzondagen. Dat is geen reden om niets te doen.

Dat zei D. van der Sluis, voorzitter van de Nederlandse vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, zaterdag tijdens de jaarvergadering in Barneveld. „We kunnen als persoon, als kerk en als vereniging bezwaren uiten tegen de koopzondagen. De mogelijkheden die er zijn, dienen we nog zo veel mogelijk te benutten, met name die op plaatselijk vlak.”

Secretaris D. Exalto noemde het verblijdend dat de Zondagswet van 1953 onder het nieuwe kabinet niet is afgeschaft, „dit dus in tegenstelling tot hetgeen in 2016 in gang werd gezet.” Vorig jaar lieten duizenden christenen via een internetconsultatie weten de huidige Zondagswet te willen handhaven. „Hieruit blijkt te midden van de veelal moedbenemende arbeid dat het toch nog zin heeft om een waarschuwende stem blijvend te laten horen.”

Exalto memoreerde diverse uitgaven van de vereniging. De uitgave van deel 5 van ”Een lied op den sabbatdag” is in een ver gevorderd stadium. Op de drie keer per jaar verschijnende nieuwsbrief komen veel reacties. Het blijft moeilijk sprekers te vinden voor de streekbijeenkomsten die vorig jaar op drie plaatsen zijn gehouden.

Lesbrief

Het bestuur probeert op allerlei wijzen ook de jeugd bij het werk van de vereniging te betrekken. De reeds meer dan tien jaar oude lesbrief is herschreven. De vereniging stelde ook een aantal nieuwe vertegenwoordigers aan, waardoor het totaal nu ongeveer 120 is. Toch is er in een groot aantal plaatsen nog steeds geen vertegenwoordiger, ondanks diverse oproepen in de nieuwsbrief.

De vereniging verwelkomde 869 nieuwe leden en schreef 975 leden uit. Van hen zijn 257 overleden. Een fors aantal leden moest weer worden uitgeboekt wegens het steeds niet betalen van de contributie, al zeker een vijftal jaren achtereen, aldus Exalto. Per saldo komt het aantal leden eind 2017 uit op 27.897.

Het verslagjaar werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ruim 84.000 euro, zo meldde penningmeester L. Vogelaar. De post legaten maakt opnieuw het belangrijkste verschil. „Het is bijna standaard, je mag er niet op rekenen, maar vorig jaar was het bedrag wel erg hoog: ruim 113.000 euro.” De vereniging heeft volgens Vogelaar ruim voldoende vermogen om de werkzaamheden voort te zetten en zelfs uit te breiden, waarover het bestuur ook gaat nadenken.

Gelukkig is de Zondagswet niet afgeschaft, memoreerde ook Vogelaar. „Al stelt die wet niet veel meer voor, de zondag wordt daarin wel gemarkeerd als een bijzondere dag.”

De vereniging en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) vullen elkaar aan in de strijd tegen de zondagsontheiliging, zei hij op de vraag van een lid. „We ondersteunen elkaar, maar onze vereniging legt meer de nadruk op de eis van Gods wet, terwijl de RMU ook wijst op sociale motieven, zoals werknemers die door de koopzondagen gedupeerd worden.”

Ds. D. C. Flapper, predikant van de oud gereformeerde gemeente te Ede, verzorgde het slotwoord.

