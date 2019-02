„Onterving Ismaël is wortel van haat Arabieren”

„In hun hart hebben de Arabieren altijd het Beloofde Land willen bezitten en de volken tot zegen willen zijn.” Dat zei Jenö Sebök zaterdag tijdens een lezing in de Immanuëlkerk in Amersfoort.

De lezing, met als titel ”Wat drijft de islamisten”, was georganiseerd door stichting Sense (Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie). Die biedt vanuit christelijk perspectief kerken en andere geïnteresseerden informatie over nieuwetijdsdenken, nieuwe spiritualiteit en esoterie. De lezing trok zo’n vijftien belangstellenden.

Sebök heeft twee jaar in Saudi-Arabië gewoond en was 23 jaar werkzaam bij stichting Open Doors. Hij vroeg zich af waarom radicale moslims zo’n diepe haat tegen Joden en het christelijke Westen koesteren. „Wat is de voedingsbodem van deze haat?”

Sebök noemde een aantal verklaringen. Zo zoeken sociologen de verklaring in armoede en uitzichtsloosheid. Toch is dit niet bevredigend. „Er komen ook jihadisten uit Europa of Amerika.”

Een andere verklaring is het kolonialisme. Arabieren zijn gekoloniseerd door de westerse landen Engeland en Frankrijk. „Maar dat heeft hooguit een eeuw geduurd. Dat ze vijf eeuwen lang door de Turken zijn overheerst en verdrukt, daar hoor je hen nooit over.”

Een andere uitleg is de islam. Deze godsdienst is niet alleen een geloof, maar ook een ideologie, zo stelde Sebök. „Heel de wereld moet onderworpen worden aan de islam en alle mensen moeten zich houden aan de sharia.”

Sebök stelde dat de islam slechts een symptoom is. „De oorzaak van het conflict heeft de islam voortgebracht.”

Hij besprak vervolgens het begrip metahistorie, de geschiedenis achter de geschiedenis. „Het gaat om de onzichtbare dingen.” Alle volkeren hebben volgens hem een engelenvorst in de hemelse gewesten. „Zij staan rechtstreeks onder satan, de overste van de wereld.” In het Midden-Oosten gaat het om het conflict tussen de Vorst van Israël en de vorst van de Arabieren, aldus Sebök.

Volkeren worden gedreven door onbewuste krachten, sympathieën, antipathieën en instincten, zo stelde hij. De Arabieren zijn de nazaten van Ismaël. Abraham was een zoon beloofd die tot een groot volk zou worden en die het Beloofde Land zou erven. Ismaël gold eerst als de zoon van de belofte. Toen kwam er rivaliteit tussen Sara en Hagar. Na de geboorte van Izak werden Hagar en Ismaël de woestijn in gestuurd. „Dit is de wortel van het conflict: de vernedering en onterving van Ismaël. Dit verklaart het Arabische minderwaardigheidscomplex en hun diepe haat tegen de Joden.”

Maar waarom dan de haat tegen het Westen? Een verklaring is dat christenen de geestelijke erfenis van Abraham bezitten. Een andere verklaring moet gezocht worden in de etniciteit. Joden komen uit de stam van Juda, maar ook in westerse landen wonen substantiële aantallen Joden.

Sebök stelde dat het om een wereldwijd conflict gaat. „Er komt pas vrede als Ismaël zich vernedert voor Israël.”

Wat kunnen christenen doen? „De Arabieren bejegenen als broeders en voor hen bidden. Hen niet langer vernederen, maar in hun waarde laten.”