Onderzoek onthult misbruik bij Zuidelijke Baptisten VS

Ongeveer 380 leiders en vrijwilligers van de Southern Baptist Convention zijn de afgelopen 20 jaar beschuldigd van misbruik. Zij zouden 700 slachtoffers hebben gemaakt.

Dat bleek zondag uit onderzoek van de Amerikaanse kranten Houston Chronicle en San Antonio Express-News. Van de 380 beschuldigden zijn er 220 veroordeeld. Negentig van hen zitten in de gevangenis. Tientallen processen lopen nog. Onder de beschuldigden zijn predikanten, jeugdleiders, en vrijwilligers, maar ook voormalige voorzitters en prominente leden van het kerkgenootschap. De vergrijpen lopen uiteen van betasting tot verkrachting. Vele slachtoffers waren pubers op het moment van misbruik.

In 35 gevallen konden predikanten en kerkelijk werkers die van misbruik beschuldigd werden weer aan de slag op andere plekken in het 47.000 gemeenten tellende kerkgenootschap. Vanwege de zelfstandigheid van de lokale kerk kunnen gemeenten niet gedwongen worden schandalen te melden bij een centraal register. Ook melden slachtoffers dat zij de dader het misbruik moesten vergeven en dat klachten soms in de doofpot worden gestopt.

De voorzitter van de Zuidelijke Baptisten, J. D. Greear, heeft in een serie tweets laten weten „gebroken” te zijn door het nieuws. „Het is nu tijd voor berouw en voor totale verandering.”

Russell Moore, prominent lid van het grootste protestantse kerkgenootschap in de VS, roept er in een commentaar toe op God te danken voor het onderzoek van de krant. „De rechterstoel van Christus zal veel minder terughoudend zijn dan een krant om bloot te leggen wat nooit verborgen had mogen zijn.”

In juli 2018 heeft de conventie een eigen onderzoeksgroep ingesteld die het misbruik in de kerk moet onderzoeken en aanbevelingen moet geven ter preventie. Ook namen de Zuidelijke Baptisten toen een resolutie aan met de oproep om beschuldigingen van misbruik te melden bij de overheid.