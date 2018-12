Onafhankelijk Oekraïens-orthodoxe Kerk opgericht in Kiev

Met een kerkvergadering in de kathedraal van Kiev is zaterdag de onafhankelijk Oekraïens-orthodoxe Kerk opgericht. In oktober kregen de Oekraïners daarvoor groen licht voor op een driedaagse vergadering in Istanbul, de zetel van de geestelijk leider van de ongeveer 300 miljoen orthodoxe christenen in de wereld.

Dat de Oekraïense orthodoxe kerk onder het patriarchaat Moskou viel, was een doorn in het oog van de regering in Kiev. De relatie tussen de buurlanden is dramatisch verslechterd door de Russische annexatie van de Krim en de steun van Moskou aan opstandige separatisten in het oosten van Oekraïne.

President Porosjenko heeft zich sterk gemaakt voor onafhankelijkheid van de kerk. Volgens hem probeerden de Russen via religie invloed te winnen in zijn land. „Voor ons is een eigen kerk een garantie van spirituele vrijheid”, zei Porosjenko.

