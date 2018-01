Omstreden antizendingswet Bolivia ingetrokken

De president van Bolivia, Evo Morales, heeft zondag aangekondigd dat een omstreden nieuwe wet wordt ingetrokken.

In Bolivia hadden veel kerken afgelopen zondag tot speciale gebedsdag uitgeroepen. Christenen in het land waren met name bezorgd over artikel 88 van het nieuwe wetboek van strafrecht, waarmee zending strafbaar zou worden gesteld. Nog diezelfde dag verscheen president Evo Morales op televisie om te vertellen dat de omstreden wet wordt ingetrokken. Op berichtendienst Twitter stelde de socialistische president dat het besluit is genomen „om verwarring te vermijden.” Hij beschuldigt rechtse partijen ervan „samen te zweren” en „het land te destabiliseren met verkeerde informatie en leugens.”

Het intrekken van de wet komt op een voor Morales tactisch moment. Sinds 2010 wordt in Bolivia op 22 januari de Dag van de Plurinationale Staat gevierd. Die datum markeert een grondwetswijziging in 2009 en het aan de macht komen van de president in 2006. Op maandag heeft Morales in zijn traditionele toespraak aangekondigd tot 2025 president te willen blijven. De oppositie eist daarentegen dat hij de grondwet respecteert.

Op 15 december 2017 heeft het parlement van Bolivia een nieuw wetboek van strafrecht goedgekeurd. Zou de wet streng gehandhaafd worden, dan zouden evangelisatie en zending in het land bijna onmogelijk worden gemaakt, aldus de protestantse nieuwsdienst Evangelical Focus. Ook artsen en journalisten uitten felle kritiek op de wet. Afgelopen week gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren.

Volgens Morales was de nieuwe wet bedoeld om die van de voormalige dictator Hugo Banzer (1926-2002) te vervangen. „Ik vraag het parlement om snel een nieuwe wet te maken. Ik ben er bijna zeker van dat er artikelen zullen worden gewijzigd.” In Bolivia wonen circa 2 miljoen protestantse christenen op een bevolking van ruim 11 miljoen mensen.