OM Bremen klaagt ds. Latzel aan wegens „volksopruiing”

Het openbaar ministerie van de Duitse deelstaat Bremen heeft ds. Olaf Latzel, predikant van de Sint-Martinigemeente in Bremen, officieel aangeklaagd wegens „volksopruiing.” Aanleiding vormen zijn uitlatingen over homoactivisten tijdens een huwelijksseminar in oktober.

Dat meldde het OM van Bremen donderdag in een persverklaring.

Ds. Latzel wordt ten laste gelegd dat hij een opname van het huwelijksseminar, met daarin de gewraakte uitlatingen, op YouTube had gezet, waardoor dit voor iedereen terug te kijken was. Het OM is van mening dat „enkele fragmenten van deze uitlatingen als volksopruiiend” moeten worden beschouwd: ze verstoren de openbare vrede en zetten aan tot haat tegen mensen „die waar het gaat om hun geslachtelijke identiteit en/of seksuele oriëntatie van de blijkbaar alleen juiste twee-geslachtelijke en heteroseksuele norm afwijken.” Bovendien vormen de betreffende uitlatingen een „aanval op de menselijke waardigheid van deze groeperingen”, aldus het OM. „Zo typeert de aangeklaagde homoseksuelen generaliserend als misdadigers en homoseksualiteit als vorm van degeneratie van de maatschappij. Mensen die ten aanzien van hun geslachtelijke identiteit van de norm afwijken, worden als „Genderdreck” en als aanslag op de goddelijke scheppingsorde neergezet.”

Ds. Latzel ligt al maanden onder vuur. Tijdens het huwelijksseminar, met name bedoeld voor echtparen van zijn gemeente, had hij ook het thema homoseksualiteit behandeld. In dat verband merkte hij op: „Overal lopen deze misdadigers van Christopher Street Day (homoactivisten; red.) rond.” Voor het gebruik van het woord ”misdadigers” (”Verbrecher”) verontschuldigde de predikant zich later publiekelijk. In een verklaring die hij op de site van de Sint-Martinigemeente plaatste, liet hij weten dat hij tijdens het seminar het woord misdadigers inderdaad een keer had gebruikt. „Maar dit had geen betrekking op homoseksueel levende mensen, maar op militante agressors die ons als gemeente de laatste jaren steeds weer belaagd en blasfemisch belasterd hebben.” Als hier en daar de indruk is ontstaan „dat ik in zijn algemeenheid alle homoseksuelen als misdadigers beschouw, wil ik mij daarvoor verontschuldigen en duidelijk maken dat dit vanzelfsprekend niet mijn mening is.” De YouTube-opname werd verwijderd.

Najaar

Of het daadwerkelijk tot een juridische procedure komt, blijft nog wat onduidelijk, zo meldde de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea donderdag, een perswoordvoerder van de rechtbank van Bremen citerend. Waarschijnlijk komt hierover pas in het najaar meer duidelijkheid.

De kerkelijke tuchtprocedure die de Bremer Evangelische Kerk (BEK) op 14 mei tegen ds. Latzel opende, blijft vooralsnog lopen. De leiding van de BEK heeft de predikant opnieuw uitgenodigd voor een dienstgesprek, vrijdag, aldus Idea.

De kerkenraad van de –behoudende– Sint-Martinigemeente in Bremen staat volledig achter zijn predikant, bleek eerder uit een verklaring op de website van de gemeente.

