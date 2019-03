OggiN te Sliedrecht wordt afdeling van Giessendam

De oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Sliedrecht wordt als afdeling toegevoegd aan de buurgemeente te Giessendam.

Dit werd besloten op de vergadering van de classis West, gehouden in Krimpen aan den IJssel, op woensdag 20 maart. Dat meldde algemeen scriba J. M. Verwijs woensdag. Het besluit werd genomen vanwege het beperkt aantal (doop)leden. Het ambtelijk werk in Sliedrecht werd gedaan door één diaken. In het huidige kerkgebouw te Sliedrecht worden nu alleen nog doordeweekse diensten belegd.

De oud gereformeerde gemeente in Nederland te Sliedrecht, van oorsprong een hervormd lokaal, werd in 1998 als afdeling van Kinderdijk toegelaten tot het kerkverband, en in 2000 als zelfstandige gemeente geïnstitueerd.

In de bidstond die voorafging aan de vergadering van classis West ging ds. R. Bakker (Barneveld) voor. Hij preekte over Genesis 24. Ds. Bakker was ook preses van de vergadering van classis West.

Classis Oost

Ds. H. H. Romkes (Rouveen) was preses van de vergadering van classis Oost, die woensdag bijeen kwam in Barneveld. In de bidstond die dinsdag werd gehouden, sprak hij over Lukas 22:62.

De afgevaardigden stemden niet in met het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals door een van de kerkenraden was voorgesteld. De afgevaardigden stelden vast dat de aanstelling van een dergelijke functionaris voor het gehele kerkverband geen wettelijke verplichting is en in strijd zou zijn met de autonomie van de plaatselijke gemeente.

In de bespreking hierover werd benadrukt dat zorgvuldigheid in de omgang met persoonsgegevens altijd belangrijk is en een aandachtspunt van kerkenraads- en gemeenteleden dient te zijn. Een voorstel tot het opstellen van een diaconale handreiking werd doorgezonden naar de synode.

De preekbevoegdheid van A. J. van Wingerden (44) ging woensdag in. De proponent zal voorlopig op zondagen en eenmaal per week uitgaan om in de gemeenten een stichtelijk woord te spreken. Ds. Romkes gaf hem mee: „Als u de bediening van Gods Geest mag ontvangen, is dat iets wat buiten u zelf ligt. Dan hoeft u het alleen maar door te geven.”