OggiN Salford 50 jaar

De oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Salford (Ontario, Canada) bestaat deze maand vijftig jaar.

De gemeente werd in oktober 1968 geïnstitueerd. In 2014 werd een afdeling ervan gesticht in Grand Rapids (Michigan, VS). De oggiN heeft eenmaal een eigen predikant gehad, ds. G. Gerritsen. Hij diende Salford van juli 2008 tot oktober 2014. In een kerkdienst in december 2015 nam de gemeente een nieuw kerkgebouw in gebruik. Ds. Gerritsen sprak in die dienst over Jesaja 4:5b. De kerk, gebouwd naast de vorige uit 1921, heeft ongeveer 240 zitplaatsen.