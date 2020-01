De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) hebben maandag niemand toegelaten tot de studie voor predikant.

De commissie van onderzoek was bijeen in het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld.

Het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland telt op dit moment zeven dienstdoende predikanten, een lerend ouderling en een proponent. Er zijn 56 gemeenten en 4 afdelingen.