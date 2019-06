OGGiN besluiten tot revisie handleiding DKO

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) hebben het besluit genomen tot revisie van de handleiding voor de Dordtse Kerkorde.

Dit bleek woensdag tijdens de tweejaarlijkse synodevergadering die in Barneveld werd gehouden.

In deze handleiding voor de DKO (voor ambtsdragers bedoelde publicaties uit 2009 en 2011), wordt een nadere toelichting en uitwerking gegeven van de hoofdlijnen van de Dordtse Kerkorde. Ze bevatten de tekst van het kerkelijk statuut en gaan onder meer in op de kerkelijke rechtsgang en -procedures, en de toepassing van de kerkelijke tucht.

De synode werd geopend door ds. R. Bakker (Kinderdijk). Hij mediteerde over Johannes 14:20. De vergadering koos ds. G. Gerritsen (Giessendam) tot preses en ds. P. van Veen (Benthuizen) tot scriba.

De vergadering gaf het kerkelijk bureau opdracht om de revisie en actualisatie van de handleiding voor de DKO ter hand te nemen. Het revisiebesluit werd genomen omdat ontwikkelingen in kerk en samenleving tot regelmatige evaluatie en bezinning verplichten. Ook doen zich in de loop van de tijd wijzigingen voor en vragen bepaalde omschrijvingen aanpassing. Hierover zijn contacten met de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De synode behandelde verder instructies van de classis West over beroepstermijnen en rapportages van adviescolleges over geschillen. De afgevaardigden stemden in met het opstellen van een summiere handreiking diaconie, een ander voorstel van classis West.

Met betrekking tot het leiden van begrafenissen spraken afgevaardigden af dat de kerkenraad dit in eerste instantie zelf op zich neemt. Als dat niet mogelijk is, kan de consulent gevraagd worden, of kan een andere predikant of ouderling uit de classis benaderd worden.

Verder boog de synode zich over een voorstel van deputaten artikel 48 en 49 van de DKO om het voorgaan van predikanten van buiten het eigen kerkverband te begrenzen. Het voorstel werd gedaan „uit grote bezorgdheid, in een tijd van diep geestelijk verval”, bedoeld om uitwassen te voorkomen. De formele toelating van predikanten die in het kerkverband mogen voorgaan, is voorbehouden aan de commissie van onderzoek. Na enige discussie besloot de synode dat kerkenraden maximaal twee keer per jaar een predikant van buiten het kerkverband mogen laten voorgaan tijdens een doordeweekse dienst, en niet op zon- of feestdagen.

Deputaten hoge overheid gaven een reactie op het in december gepubliceerde wetsvoorstel Transparantie giften boven 15.000 euro per jaar. Ook deelden ze mee door de Dienst Koninklijk Huis in kennis te zijn gesteld van een veranderd uitnodigingsbeleid voor de nieuwjaarsontvangst van de koning. In het kader van een roulatiesysteem wordt het kerkverband voortaan eens per drie jaar hiervoor uitgenodigd.

De algemene kas bijzondere noden rapporteerde over een nieuwe, meer geformaliseerde werkwijze voor het verlenen van noodhulp. Dit als gevolg van haar intentieverklaring voor het gezamenlijk verlenen van noodhulp, samen met de deputaatschappen voor bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hierdoor is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. In de richting van (buitenlandse) hulporganisaties heeft deze werkwijze als meerwaarde dat drie kerkverbanden condities en suggesties aandragen.

In het verslag van deputaten gehandicaptenzorg bleek grote behoefte aan identiteitsgebonden medewerkers. Stichting Adullam heeft verschillende vacatures, vooral in de intensieve zorg, die moeilijk te vervullen zijn. De synode riep de kerkenraden dringend op „om in de gemeente te spreken over het noodzakelijke en mooie werk voor onze medemensen met een beperking.”

Voor de woningen en zorgkamers van de Stichting Ouderenzorg van de OGGiN is blijvend belangstelling, meldden deputaten.

Deputaten psychosociale hulpverlening spraken hun tevredenheid uit over de samenwerking met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland inzake gastopvang. Tijdens de verslagperiode participeerden deputaten in het interkerkelijk Platform Jeugdhulpverlening. De synode stemde in met een actualisatie van het ANBI-beleidsplan.