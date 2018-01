Nieuwe straatpastor in Den Haag

Het straatpastoraat in Den Haag krijgt er een nieuwe straatpastor bij. Hanneke Allewijn (1981) gaat 20 uur in de week aan de slag als straatpastor in de vredesstad.

Naast Klaas Koffeman en Kitty Mul is Allewijn de derde straatpastor van het straatpastoraat in De Haag. Haar benoeming werd mogelijk dankzij een meerjarige bijdrage van een particulier fonds.

Allewijn is bijna afgestudeerd aan de predikantsopleiding van de Protestantse Theologische Universiteit. In 2008 haalde ze haar master theologie en werkte ze vervolgens vijf jaar als kerkelijk werker in de Nederlandse Kerk in Duitsland (NKiD). Allewijn wordt morgen ingezegend tijdens een viering.