Uitgeverij Pelgrim geeft een glossy uit over het veelbewogen leven en het werk van Corrie ten Boom (1892-1983).

De bekende verzetsstrijdster bood in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan Joden en overleefde de gruwelen van concentratiekamp Ravensbrück.

Na de oorlog reisde Ten Boom de wereld over om haar verhaal te vertellen.

De uitgave van de glossy is tot stand gekomen in samenwerking met het Corrie ten Boomhuis in Haarlem.