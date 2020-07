Nieuwe directeur voor onderzoeksinstituut van ETF

Dr. Steven van de Heuvel is benoemd als directeur van het Institute of Leadership en Social Ethics, een onderzoekinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven.

Dat maakte de ETF woensdag bekend. Van den Heuvel volgt daarmee Patrick Nullens op, die per 1 juli terugtreedt als directeur. Nullens blijft wel verbonden aan het instituut.

Het onderzoeksinstituut legt zich middels verbindingen tussen christelijke professionals en academici toe op sleutelvragen rond leiderschap en ethiek in christelijk perspectief.

Van den Heuvel is sinds 2014 betrokken bij de ETF Leuven, alsook bij het onderzoeksinstituut. Hij schreef zijn dissertatie over de theologie van Dietrich Bonhoeffer in relatie tot de milieu-ethiek. Binnen het ILSE heeft hij nadere expertise opgebouwd rond de thema’s leiderschap, hoop, technologie en economische antropologie. Hij is onder andere co-redacteur van acht wetenschappelijke boeken op dit terrein.