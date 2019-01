Nieuw voorgangersechtpaar voor ICF-gemeente Apeldoorn

De missionaire en interculturele ICF-gemeente in Apeldoorn heeft Hans en Marianne Bronsveld benoemd als nieuw voorgangersechtpaar. Zij volgen Arie en Arda Maasland op.

Hans en Marianne zijn geboren in Apeldoorn, en hebben tijdens en na hun studie in Belgiƫ gewoond. In Geraardsbergen zijn ze de laatste jaren actief geweest voor een plaatselijke pioniersgemeente. In september sloten ze hun werk aan dit project af, om weer terug te verhuizen naar Apeldoorn.

De benoeming is voortgekomen uit diverse gesprekken en ontmoetingen met een deel van de gemeente. Vanaf 1 februari neemt het echtpaar een aantal taken van de gemeente op zich.

In de loop van 2019 legt Hans een examen af in de classis van de Christelijke Gereformeerde Kerken, om toegelaten te worden als evangelist voor ICF Apeldoorn.