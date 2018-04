Nevenfunctie in Tübingen voor prof. Wisse

Prof. dr. Maarten Wisse is dinsdag benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Eberhard Karls Universiteit in Tübingen.

De post is een nevenfunctie voor Wisse, die tevens hoogleraar dogmatiek is aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Wisse is al docent in Tübingen. Daar behaalde hij in 2011 een habilitation, een Duitse academische graad waarmee hij toegang kreeg tot het college van hoogleraren. In februari volgde hij aan de PThU prof. dr. Jan Muis op, die met emeritaat ging.