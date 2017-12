Nederlandse ambassadeur Vaticaanstad: Religie doet ertoe

Nederlanders moeten zich realiseren dat voor 85 procent van de wereldbevolking religie ertoe doet. Dat schrijft Jaime de Bourbon de Parme, de Nederlandse ambassadeur in Vaticaanstad, in een opinieartikel in het dagblad Trouw van zaterdag.

Nederland is dan wel in rap tempo ontzuild, schrijft de tweede zoon van prinses Irene, maar wereldwijd is het aandeel religie helemaal niet op zijn retour. Met de kerk als strategische partner valt er volgens hem dan ook een wereld te winnen

Volgens prins Jaime staat religie over de hele wereld weer in het middelpunt van de belangstelling. Religie kan onder bepaalde omstandigheden volgens hem „zowel de brandstof zijn die het oorlogsvuur doet oplaaien als het water om te blussen.” Hij noemt de rol van de Rooms-Katholieke Kerk in Cuba, Colombia, Congo en Venezuela als voorbeeld van de inzet van de kerk bij vredesprocessen. Prins Jaime denkt dat de kerk ook een rol kan spelen bij de verwezenlijking van klimaatdoelen en de bestrijding van armoede.