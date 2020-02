Moeder ontvoerde Leah put kracht uit Bijbel

De moeder van de door Boko Haram ontvoerde Leah Sharibu ervaart twee jaar later nog steeds „onbeschrijflijke pijn.” Ze put kracht uit haar Bijbel, die ze altijd bij zich heeft.

Tranen liepen woensdag over de wangen van Rebecca Sharibu. Het was die dag precies twee jaar geleden dat de islamitische terreurorganisatie Boko Haram haar toen 14-jarige dochter Leah ontvoerde, samen met meer dan honderd andere schoolmeisjes. Terwijl dezen al snel weer werden vrijgelaten, bleef Leah in handen van de terreurgroep. Ze weigerde haar geloof op te geven.

Samen met ongeveer vijftig demonstranten riep moeder Sharibu woensdag in Londen de Nigeriaanse overheid op zich meer in te zetten voor de vrijlating van haar dochter. In een telefonisch interview vertelt de moeder hoe zwaar de ontvoering haar valt.

Wat ging er woensdag door u heen?

„Het was een verschrikkelijk droevige dag. Ik had nooit gedacht dat Leah twee jaar gevangen zou zitten. Op zo’n moment beleef ik haar ontvoering nog intenser.

Tegelijkertijd is elke dag smartelijk. Deze pijn is haast niet te beschrijven. Er gaat geen dag of nacht voorbij dat ik niet aan haar denk. Het raakt mij dat ik niet weet wat haar situatie is. Ik vraag mij af of ze wel gezond is en maak mij telkens zorgen.

Tijdens het protest had ik gemengde gevoelens. Aan de ene kant herdachten we dat Boko Haram mijn dochter gevangen houdt. Maar toen ik de saamhorigheid zag, werd ik ook blij. Mensen zijn bezorgd over Leah en komen op voor haar vrijlating. De steun deed mij erg goed.”

Wat deed het met u toen u hoorde dat Leah was ontvoerd?

„Toen ik dat hoorde, was ik gebroken. Ik huilde en huilde en huilde. Ik had mijzelf op dat moment niet meer onder controle. Ik was er niet op voorbereid.

Toch konden wij ons wel voorstellen dat het eens zou gebeuren. In de regio in Nigeria waar wij leven, heerst altijd de angst om door de islamitische extremisten ontvoerd te worden.”

Wat geeft u kracht dit te dragen?

„Het gebed van mensen die met ons meeleven, doet mij erg goed. Ook bemoedigt God mij door zijn Woord. Ik heb altijd een Bijbel bij me. Er zijn zoveel verzen die tot mijn hart spreken, de Bijbel geeft mij de woorden die ik nodig heb. Ik put vooral kracht uit de Psalmen. Ik lees ze elke dag. Deze situatie brengt mij dichter bij God.”

Kunt u de ontvoerders vergeven?

„Ik vergeef de Boko Haram omdat God ons dat opdraagt. De Bijbel zegt mij dat als ik anderen hun misdaden vergeef, de hemelse Vader ook mijn zonden zal vergeven.

Er zijn momenten dat ik dat moeilijk vind, want ze houden wel mijn dochter gevangen. De wetenschap dat ze mijn kind hebben, dat iemand haar vasthoudt en ik haar situatie niet weet, dat maakt mij soms wel boos.”

Leah wilde haar geloof niet opgeven om vrij te komen.

„Dat geeft mij veel blijdschap en ik ben heel erg trots op mijn Leah. Ik denk dat het toen voor haar niet moeilijk is geweest om haar geloof niet af te zweren, want Leah heeft de Heere lief. Ze las de Bijbel al van jongs af aan. Ik bid elke dag dat God haar bewaart om staande te blijven in het geloof.”

Recent berichtten media dat Leah tot de islam is bekeerd en een kind heeft?

„Voor ons zijn dat slechts geruchten. We hebben sinds september 2018 zelfs geen bewijs gezien dat ze in leven is. De journalist die met dit bericht kwam, heeft niet eens contact met ons opgenomen. Ik word erg verdrietig van zulke berichten.

En al heeft ze een kind, dat maakt mij niet uit. Ze mag het mee naar huis nemen. Het enige wat ik wil, is dat mijn dochter weer veilig thuis komt.”

U nam woensdag deel aan het protest in Londen. Waarom?

„De Nigeriaanse overheid zet zich te weinig voor Leah in. De andere ontvoerde meiden liet Boko Haram binnen een maand vrij, maar mijn dochter zit al twee jaar vast. Buhari (de Nigeriaanse president, LdB) beloofde mij haar te bevrijden, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Ik smeek hem zijn belofte waar te maken. De overheid heeft onderhandeld over de andere meiden, zo moeten ze ook onderhandelen over Leah. Ze moeten alles op alles zetten om haar vrij te krijgen.”

Heeft u nog hoop dat Boko Haram Leah vrijlaat?

„Ja, ik ben nog steeds hoopvol gestemd dat ze vrijkomt. Ik bid daarvoor, iedereen bidt daarvoor. En God hoort het gebed.”

"Twee jaar gevangen." Rebecca, moeder van de door Boko Haram ontvoerde Leah Sharibu. beeld Christian Solidarity Worldwide (CSW)

„De ontvoering brengt mij dichter bij God”

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari herhaalde vorige week woensdag zijn belofte om de door Boko Haram ontvoerde Leah Sharibu vrij te krijgen. Nigeria „verdubbelt” de inzet om de tiener uit de handen van de islamitische terreurorganisatie te redden, zei hij in een verklaring. Recent meldde de Nigeriaanse krant Daily Trust dat de overheid de terreurgroep losgeld heeft aangeboden om Leah vrij te krijgen. Boko Haram zag op het laatste moment af van de deal, aldus de krant.

Desondanks staat de moeder van Leah, Rebecca Sharibu, niet alleen in haar kritiek op de regering van Nigeria. Internationale mensenrechtenactivisten stellen dat de woorden van de president niet overeenkomen met de daden van zijn regering. Ook de Christian Association of Nigeria (CAN), een koepelorganisatie van kerkgenootschappen in Nigeria, verwijt Buhari dat hij zich te weinig inzet voor de vrijlating van Leah. Verder heeft hij geen oog voor de „voortdurende moord” op christenen in het land, aldus CAN.