Moderne devotie niet op lijst Unesco

De moderne devotie krijgt geen plek op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.

Dat is de conclusie van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, berichtte het regionale dagblad de Stentor donderdag. Volgens het centrum „voorziet religie gemeenschappen van identiteit, maar valt ze niet onder het Unescoverdrag.”

Provinciale Staten van Overijssel dienden twee jaar geleden een aanvraag in om de moderne devotie op de Unesco-Werelderfgoedlijst te krijgen. Ze werden daartoe opgeroepen door een motie van ChristenUnie, CDA en SGP.

De moderne devotie is een spirituele beweging die in de late middeleeuwen op gang gebracht is door Geert Groote in Deventer en Thomas a Kempis in Zwolle. De hervormers keerden zich in felle bewoordingen tegen uitwassen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, zoals wangedrag van priesters en geldverspilling. Diverse gebouwen, beelden, instituten en straatnamen herinneren aan de stroming. De moderne devotie zorgde, aldus de provincie Overijssel, voor vernieuwing van het gemeenschapsdenken en gaf als culturele beweging een grote impuls aan de steden Deventer en Zwolle.

De provincie Overijssel probeert nu op andere manieren het gedachtegoed van de moderne devotie onder de aandacht te brengen. Gedacht wordt aan het maken van een boek en het opzetten van een website. Er zijn al diverse losse initiatieven, zoals het Geert Groote Huis in Deventer, de Stichting Thomas a Kempis en het Studiecentrum Moderne Devotie.

Tot nu toe is het molenaarsambacht het enige Nederlandse immateriële erfgoed op de Unescolijst.