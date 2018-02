Migrantenchristen vindt Nederlandse christen niet gastvrij: Afgemeten zuinig eten en één koekje

Veel migrantenchristenen in Amersfoort voelen zich meer verbonden met andere allochtonen dan met Nederlandse christenen. Ze vinden laatstgenoemden niet gastvrij.

Dat bleek woensdagavond in Amersfoort tijdens de presentatie van een verkennend onderzoek naar de ervaringen van migrantenchristenen. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de ChristenUnie in de Utrechtse stad.

De multiculturele samenleving is onvoldoende van de grond gekomen. Het lijkt erop dat veel groepen migranten en autochtone Nederlanders elk op hun eigen eilandje blijven zitten, merken de onderzoekers op. In hun ogen er zijn bruggenbouwers nodig voor de realisatie van een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt. Christenen kunnen hierin een voortrekkersrol vervullen.

Turkse buurvrouw

Om te peilen hoe migrantenchristenen multicultureel Amersfoort ervaren, vonden er in 2017 twee gespreksavonden plaats met veertien leden uit Amersfoortse migrantenkerken.

Een meerderheid van hen voelt meer verwantschap met andere migranten dan met Nederlandse christenen. Het is volgens een van hen gemakkelijker om een praatje met de Turkse buurvrouw aan te knopen, dan met de Nederlandse christelijke buurvrouw.

Vrijwel alle gespreksdeelnemers voelen zich meer verwant met migrantenkerken dan met Nederlandse kerken. Het stelt hen teleur dat migrantenkerken nauwelijks kunnen rekenen op steun van andere kerken.

De migrantenchristenen kregen ook vragen voorgelegd over cultuurverschillen, integratie en discriminatie. Ze oordeelden negatief over de Nederlandse gastvrijheid als het om eten gaat: „Afgemeten zuinig eten en één koekje.”

De gespreksdeelnemers genieten van de vrijheid en vrede in Nederland. Ze krijgen graag een eerlijke kans. In hun beleving hebben „witte mensen” meer kans op een baan dan „gekleurde mensen.”

Ontmoeting

De ChristenUnie in Amersfoort hoopt met het onderzoeksrapport christenen aan te moedigen om buiten de eigen kerkelijke kaders te denken en naar elkaar op zoek te gaan. De politiek kan op haar beurt bijeenkomsten organiseren waar christenen uit de diverse Amersfoortse kerken elkaar leren kennen.