Mercy Ships voert 100.000e operatie uit

Redactie kerk

Mercy Ships, de organisatie die met ziekenhuisschepen gratis medische zorg biedt aan mensen in nood, voerde vorige week de 100.000e chirurgische behandeling uit. De zeven maanden oude Aissata werd geholpen aan een gespleten lip.

Hospitaalschip de Africa Mercy ligt op dit moment in de haven van Conakry in Guinee. In de operatiekamer behandelen chirurgen aandoeningen als tumoren, brandwonden, gespleten lippen, vergroeiingen en staar. Een patiënt kan verschillende chirurgische behandelingen ondergaan. Dat de 100.000e behandeling nu is uitgevoerd, betekent dus niet dat er ook al 100.000 patiënten zijn geholpen.

Baby Aissata is het eerste kind van moeder Hassanatou en vader Amadou. Ze komen uit de regio Pita in Guinee, 350 kilometer van de huidige ligplaats van de Africa Mercy vandaan. Amadou is leraar Engels op een school in hun woonplaats.

Toen Aissata geboren werd, dacht Hassanatou dat haar gespleten lip veroorzaakt was door complicaties bij de bevalling, maar al snel kreeg ze te horen dat de aandoening al ruim voor de geboorte is ontstaan.

Hassanatou: „Sommige mensen zeggen misschien dat ik niet van mijn baby kan houden, maar ik hou zoveel van Aissata. Amadou ook, ze zijn altijd samen. Na de geboorte was hij heel bezorgd over haar. Toen vertelde iemand ons over Mercy Ships. Het schip lag al in Guinee toen Aissata geboren werd. Ik zocht naar een manier om bij het schip te komen. Precies toen hoorde ik op de radio dat ik haar in Labe kon aanmelden om gescreend te worden.”

Hassanatou nam Aissata mee naar Labe, waar Mercy Ships een zogenoemde late screening organiseerde om patiënten uit het binnenland van Guinee te bereiken. Tijdens de screening lieten medewerkers van Mercy Ships weten dat Aissata een aandoening heeft die op het schip verholpen kan worden. Ze stuurden Hassanatou en Aissata door voor een vervolgafspraak.

Aissata’s gespleten lip werd onderzocht en verschillende behandelingen ingepland. Uiteindelijk bleek de chirurgische behandeling van plastisch chirurg David Chong, die haar lip reconstrueerde, de 100.000ste chirurgische behandeling in de geschiedenis van Mercy Ships te zijn.

Hassanatou: „Ik ben dankbaar en verwonderd dat ik hier op de Africa Mercy mag zijn. Ik ken niemand anders in mijn omgeving die een kind met deze aandoening heeft, dus ik ben dankbaar dat Aissata hier de hulp krijgt die ze nodig heeft. Ik ben altijd erg bezorgd geweest over haar toekomst. Maar nu ze hier is geholpen, maak ik me geen zorgen meer.”

Volgens Mercy Ships heeft 95 procent van de mensen in Afrika geen toegang tot veilige en betaalbare chirurgische zorg. „Een chirurgische crisis”, noemt de internationale non-profitorganisatie dit probleem. Daarom stuurt zij het ziekenhuisschip bemand met honderden vrijwilligers rechtstreeks naar de plaatsen waar medische ingrepen het meest nodig zijn. De chirurgen opereren niet alleen, maar leiden ook lokale medische professionals op die na het vertrek van het schip in hun land zorg blijven verlenen.

Aan boord van de Africa Mercy –in gebruik sinds 2007– dienen zo’n vierhonderd vrijwilligers tegelijkertijd. In totaal monsteren er jaarlijks meer dan duizend vrijwilligers aan. Eén van hen is Eric Vis. Ieder jaar werkt hij enkele weken als operatieassistent op het schip en daarnaast is hij personeelsmedewerker bij de organisatie.

„Ons grote doel is dat we onszelf uiteindelijk overbodig maken in Afrika”, zegt hij. „We hebben nog een lange weg te gaan, omdat we in de armste landen ter wereld werken. Tegelijkertijd zijn er hoopvolle signalen die aangeven dat we op de goede weg zijn. Zo hebben we dit jaar in Guinee gezien dat er nog maar heel weinig kinderen met een gespleten lip bij ons komen, doordat een chirurg die wij zeven jaar geleden hebben opgeleid, een groot deel van de kinderen met schisis opereert.”

Inmiddels leidde Mercy Ships 42.250 lokale professionals op, zoals chirurgen, anesthesiologen en verloskundigen.

Mercy Ships bood in haar 40-jarig bestaan medische zorg in 56 ontwikkelingslanden. Daarnaast investeert de organisatie in de gezondheidszorg van de gastlanden, onder meer door de lokale faciliteiten te verbeteren. Na het tienmaandelijkse verblijf van het schip blijven medewerkers van de hulporganisatie nog een tijdje achter om de opgeleide professionals te ondersteunen.

In juni rondt Mercy Ships haar vierde bezoek aan Guinee af. Na een onderhoudsperiode zal het hospitaalschip in augustus naar Senegal varen.