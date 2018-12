Psalm 85:11

„De goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen.”

U moet de drie knapen van de helse prins, waarmee hij tot nog toe de kerken verwoest en bijna omgeworpen heeft, verjagen, namelijk de valse menselijke overlevering, onenigheid en de vrijheid om alles te leren en vast te leggen naar ieders goeddunken. Maar de drie zusters en voedsterlingen der religie moet u overal in hun oude waardigheid herstellen, namelijk de waarheid, vrede en een vrijheid bepaald binnen de regels van Gods Woord. U zult grote lof en gunst bij alle heiligen vinden, zowel bij de triomferende kerk in de hemel als bij de strijdende kerk hier op aarde.

Want wanneer u van deze synode zult huiswaarts keren, zal eenieder van deze raad en van de burgerij van Dordrecht, ook uw collega’s, medeburgers en broeders in Christus, u na zo’n belangrijke en grote zaak tot een goed einde gebracht te hebben gezamenlijk gelukwensen. Degenen die de Hollandse kerken toegedaan zijn, zullen –wetend hoe u zich in deze synode gekweten hebt van uw taak om te helpen– u van alle kanten tegemoet komen en met deze woorden van Jesaja toeroepen: Hoe lieflijk zijn de voeten van degenen die de vrede, zaligheid en heilzame rust van het Rijk van Jezus Christus en de Nederlandse kerken, nu weer hersteld, ons evangeliseren. Gezegend zij daarover onze Koning Jezus Christus, Die nu in Nederland triomfeert. Gezegend zijt gij, gezanten van Jezus Christus, gewenste predikers van dit Evangelie.

Johannes Polyander, hoogleraar in Leiden (”Preek over Jesaja 52:7”, 1618)