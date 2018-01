Lukas 2:10

„Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.”

Verblijden wij ons over Jezus’ geboorte, omdat die voor ons de bron van verlichting is? Ja, er vloeide ook voor ons een verlichting uit de geboorte van Jezus. Het Evangelie staat op de kandelaar en de blijde boodschap dat Jezus is geboren wordt ook onder ons gehoord. Maar helaas, hoe velen leven daarbij in duisternis en onwetendheid. Ze gaan geheel verblind en onbekommerd op het pad van zonde en ongerechtigheid voort. Zij hebben niets op met Jezus’ geboorte. Ze begeren Hem niet als verlichtend Profeet, als reinigend Priester of als regerend Koning over hun hart. In hun hart is Hij dan ook niet geboren.

Velen leven onrein en onheilig naar het goeddunken van hun hart en missen door moedwillige ongehoorzaamheid deze vrucht van Jezus’ geboorte. Zij staan er niet naar dat door Zijn heiligheid en onschuld in ontvangenis en geboorte ook hun zonden, waarin zij ontvangen en geboren zijn, bedekt mogen worden. Welke troost of verwachting kan er voor hen dan overblijven? Niets anders dan zo’n troost die in een rampzalig doodsuur jammerlijk zal ontzinken. Nee, zondaar, als u hierin uw beeld getekend vindt, dan verblijdt u zich niet over Jezus’ geboorte als de bron van ware verlichting voor u. Uw blijdschap is dan een blijdschap der wereld die, wanneer u op uw zondeweg blijft voortgaan, zal afgewisseld worden met een eeuwig jammer en geween.

Ds. D. A. Detmar, predikant te Ede (”Enige eenvoudige Godvruchtige oefeningen, tot opwekking, bemoediging en vertroosting”, 1828)